Во 2 сезоне 18 серии сериала «Корабль» судно следует в направлении полета гуся. Экипаж считает, что животное обязательно приведет их к суше. Зацепа пытается поймать постороннего на паруснике, а Максим окончательно отвергает чувства Виктории.
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