Во 2 сезоне 18 серии сериала «Корабль» судно следует в направлении полета гуся. Экипаж считает, что животное обязательно приведет их к суше. Зацепа пытается поймать постороннего на паруснике, а Максим окончательно отвергает чувства Виктории.