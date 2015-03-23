Во 2 сезоне 4 серии сериала «Корабль» Орлуша придумывает, как избавиться от проклятых водорослей. Зацепа заболевает из-за укуса странного животного. В это время здоровью Максима тоже угрожает опасность, Алена осознает свои чувства к парню.
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