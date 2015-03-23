Во 2 сезоне 19 серии сериала «Корабль» экипаж обнаруживает курсанта, который скрывался на судне из-за Германа, будучи в курсе деталей одного убийства. Ренат пытается притвориться влюбленным в Алену, чтобы не расстраивать лучшего друга Зацепу.
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