Во 2 сезоне 19 серии сериала «Корабль» экипаж обнаруживает курсанта, который скрывался на судне из-за Германа, будучи в курсе деталей одного убийства. Ренат пытается притвориться влюбленным в Алену, чтобы не расстраивать лучшего друга Зацепу.