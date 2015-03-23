Во 2 сезоне 3 серии сериала «Корабль» необычные водоросли начинают топить парусное судно. Громов не понимает, куда и почему исчезли космонавты, просившие о помощи. Лера пытается отпраздновать день рождения погибшей матери и развеселить отца.