Во 2 сезоне 16 серии сериала «Корабль» экипаж обнаруживает, что все вещи из металла на парусном судне находятся под высоким напряжением. Прыгая за борт, Зацепа получает травму головы. Алена делится своей фантазией с близкими подругами.
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