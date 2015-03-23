Во 2 сезоне 12 серии сериала «Корабль» Орлуша замечает необычные звуки, доносящиеся из моря. Ренат просит Ракиту рассказать Соломатиной о своем серьезном заболевании. Инструктор Герман не оставляет надежду вернуть любовь Алены.
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