Во 2 сезоне 6 серии сериала «Корабль» капитан принимает решение на время изолировать новых больных пассажиров, передав им лекарства. Некоторые курсанты считают этот поступок негуманным. Громов приглашает Ксению на свидание...
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