Во 2 сезоне 23 серии сериала «Корабль» экипаж снова подвергается жестокому нападению, Ракита и Орлуша оказываются в заложниках. Элеонора пытается покинуть судно, а Соломатина выясняет, что ждет ребенка. Ирина запутывается в своих чувствах к Ренату.
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