В 1 сезоне 4 серии сериала «Пациенты» к доктору на консультацию приходит семейная пара — Джейк и Эми. Последние несколько недель они постоянно ссорятся из-за важного вопроса: стоит ли женщине прерывать беременность и как это повлияет на отношения.
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