В 1 сезоне 28 серии сериала «Пациенты» Софи приносит в офис врача пиццу. Она съедает совсем немного, что вызывает дискуссию о еде. Доктор утверждает, что девушка противостоит своему отцу, который встречается с красивыми, но недалекими женщинами.
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Авторизация по e-mail