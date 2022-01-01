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Постер к сериалу Пациенты
Киноафиша Сериалы Пациенты Сезоны
Пациенты (2008 - …), список сезонов In Treatment 16+
Год выпуска 2008
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал HBO
Список сезонов сериала «Пациенты»
Пациенты - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 43 эпизода
 
Пациенты - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2009, 35 эпизодов
 
Пациенты - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2010, 28 эпизодов
 
Пациенты - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 24 эпизода
 
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