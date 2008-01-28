В 1 сезоне 27 серии сериала «Пациенты» Пол извиняется за то, что нарушил границы общения между собой и Алексом на прошлом сеансе. Молодой человек начинает анализировать свой сон, в котором он противопоставляет себя авторитарному отцу.
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