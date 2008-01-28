В 1 сезоне 3 серии сериала «Пациенты» к доктору приходит Софи — молодая, но способная гимнастка. Ей необходимо профессиональное заключение Пола для страховой: на тренировке девушка сломала обе руки. Этот несчастный случай кажется подозрительным.
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