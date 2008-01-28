В 1 сезоне 14 серии сериала «Пациенты» Эми приходит на прием одна. Она рассказывает о своей реакции на выкидыш, который освободил ее. Опоздавший Джейк начинает подозревать и обвинять жену. Кейт признается Полу, что уезжает с любовником отдохнуть.
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