В 1 сезоне 22 серии сериала «Пациенты» Алекс задает личные вопросы о Лауре. Нежелание Пола отвечать наводит парня на мысль, что между ним и пациенткой есть чувства. Доктор остро реагирует на это заявление. Кейт сообщает, что ее роман окончен.
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