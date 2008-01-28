В 1 сезоне 35 серии сериала «Пациенты» мужчина недоволен тем, что у Кейт и дочери есть от него секреты. Джина уводит пару от обсуждения детей и заставляет переключиться на них самих. Кроме того, она советует упражнение, которое идет на пользу Полу.
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