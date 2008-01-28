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Киноафиша Сериалы Пациенты Сезоны Сезон 1 Серия 16

Пациенты 1 сезон 16 серия смотреть онлайн

8.7 Оцените
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Все серии 1 сезона «Пациенты»
Лаура - Первая неделя
Сезон 1 / Серия 1 28 января 2008
Алекс - Первая неделя
Сезон 1 / Серия 2 29 января 2008
Софи - Первая неделя
Сезон 1 / Серия 3 30 января 2008
Джейк и Эми - Первая неделя
Сезон 1 / Серия 4 31 января 2008
Пол и Джина - Первая неделя
Сезон 1 / Серия 5 1 февраля 2008
Лаура - Вторая неделя
Сезон 1 / Серия 6 4 февраля 2008
Алекс - Вторая неделя
Сезон 1 / Серия 7 5 февраля 2008
Софи - Вторая неделя
Сезон 1 / Серия 8 6 февраля 2008
Джейк и Эми - Вторая неделя
Сезон 1 / Серия 9 7 февраля 2008
Пол и Джина - Вторая неделя
Сезон 1 / Серия 10 8 февраля 2008
Лаура - Третья неделя
Сезон 1 / Серия 11 11 февраля 2008
Алекс - Третья неделя
Сезон 1 / Серия 12 12 февраля 2008
Софи - Третья неделя
Сезон 1 / Серия 13 13 февраля 2008
Джейк и Эми - Третья неделя
Сезон 1 / Серия 14 14 февраля 2008
Пол и Джина - Третья неделя
Сезон 1 / Серия 15 15 февраля 2008
Лаура - Четвертая неделя
Сезон 1 / Серия 16 18 февраля 2008
Алекс - Четвертая неделя
Сезон 1 / Серия 17 19 февраля 2008
Софи - Четвертая неделя
Сезон 1 / Серия 18 20 февраля 2008
Джейк и Эми - Четвертая неделя
Сезон 1 / Серия 19 21 февраля 2008
Пол и Джина - Четвертая неделя
Сезон 1 / Серия 20 22 февраля 2008
Лаура - Неделя Пятая
Сезон 1 / Серия 21 25 февраля 2008
Алекс - Неделя Пятая
Сезон 1 / Серия 22 26 февраля 2008
Софи - Неделя Пятая
Сезон 1 / Серия 23 27 февраля 2008
Джейк и Эми - Пятая неделя
Сезон 1 / Серия 24 28 февраля 2008
Пол и Джина - Пятая неделя
Сезон 1 / Серия 25 29 февраля 2008
Лаура - Неделя шестая
Сезон 1 / Серия 26 3 марта 2008
Алекс - Неделя шестая
Сезон 1 / Серия 27 4 марта 2008
Софи - Шестая неделя
Сезон 1 / Серия 28 5 марта 2008
Джейк и Эми - Шестая неделя
Сезон 1 / Серия 29 6 марта 2008
Пол и Джина - Шестая неделя
Сезон 1 / Серия 30 7 марта 2008
Лаура - Седьмая неделя
Сезон 1 / Серия 31 10 марта 2008
Алекс - Седьмая неделя
Сезон 1 / Серия 32 11 марта 2008
Софи - Седьмая неделя
Сезон 1 / Серия 33 12 марта 2008
Джейк и Эми - Седьмая неделя
Сезон 1 / Серия 34 13 марта 2008
Пол и Джина - Седьмая неделя
Сезон 1 / Серия 35 14 марта 2008
Лаура - Неделя восьмая
Сезон 1 / Серия 36 17 марта 2008
Алекс - Неделя восьмая
Сезон 1 / Серия 37 18 марта 2008
Софи - Неделя восьмая
Сезон 1 / Серия 38 19 марта 2008
Джейк и Эми - Неделя восьмая
Сезон 1 / Серия 39 20 марта 2008
Пол и Джина - Неделя восьмая
Сезон 1 / Серия 40 21 марта 2008
Софи - Неделя Девятая
Сезон 1 / Серия 41 26 марта 2008
Джейк и Эми - Девятая неделя
Сезон 1 / Серия 42 27 марта 2008
Пол и Джина - Девятая неделя
Сезон 1 / Серия 43 28 марта 2008
О чем cерия

В 1 сезоне 16 серии сериала «Пациенты» Лаура во всех подробностях описывает свои отношения с Алексом. Пол испытывает смешанные чувства по этому поводу, особенно когда девушка рассказывает о сексе. Та намеренно провоцирует терапевта.

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