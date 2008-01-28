В 1 сезоне 16 серии сериала «Пациенты» Лаура во всех подробностях описывает свои отношения с Алексом. Пол испытывает смешанные чувства по этому поводу, особенно когда девушка рассказывает о сексе. Та намеренно провоцирует терапевта.
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