В 1 сезоне 32 серии сериала «Пациенты» Алекс решает вернуться на службу и просит у доктора поддержки. Он утверждает, что строгая дисциплина и порядок — это то, что ему нужно. Мужчина рассказывает о ступоре, в который впал на дне рождения сына.