В 1 сезоне 36 серии сериала «Пациенты» Пол приходит на похороны Алекса, который умер во время несчастного случая на тренировке. Он встречает Лауру, и они обсуждают время, проведенное с погибшим. Также они знакомятся с его отцом.
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