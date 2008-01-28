В 1 сезоне 31 серии сериала «Пациенты» Лаура пропустила сеанс и Полу удается поговорить с детьми. Его дочь Роузи знает о том, что Кейт ездила в Рим с другим мужчиной. Старший сын Йен считает, что доктору следует самому определиться, чего он хочет.