В 1 сезоне 13 серии сериала «Пациенты» Софи начинает рассказывать Полу о том, как расстались ее родители. Постепенно она переходит на отношения с тренером и его семьей. Доктор переживается за пациентку, потому что скоро ей должны будут снять гипс.
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