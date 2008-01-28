В 1 сезоне 13 серии сериала «Пациенты» Софи начинает рассказывать Полу о том, как расстались ее родители. Постепенно она переходит на отношения с тренером и его семьей. Доктор переживается за пациентку, потому что скоро ей должны будут снять гипс.