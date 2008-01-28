В 1 сезоне 12 серии сериала «Пациенты» Алекс приходит в приподнятом настроении. Он сообщает, что оставил жену. Пол начинает исследовать сходство между мужчиной и его отцом. Пациент рассказывает о встрече с Лаурой и просит совета по поводу отношений.
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