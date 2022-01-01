Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Пациенты Актеры и роли

Актеры сериала «Пациенты»

Актеры сериала «Пациенты» Вся информация о сериале
Миа Васиковска
Миа Васиковска Mia Wasikowska
Sophie Эми Райан
Эми Райан Amy Ryan
Dr. Adele Brouse Дэйн ДеХаан
Дэйн ДеХаан Dane DeHaan
Дайэнн Уист
Дайэнн Уист Dianne Wiest
Dr. Gina Toll Джош Чарльз
Джош Чарльз Josh Charles
Jake Гэбриел Бирн
Гэбриел Бирн Gabriel Byrne
Paul Weston Мелисса Джордж
Мелисса Джордж Melissa George
Laura Hill Эмбет Дэвидц
Эмбет Дэвидц Embeth Davidtz
Amy
Мишель Форбс Michelle Forbes
Kate Weston
Блэр Андервуд Blair Underwood
Alex Prince
Узо Адуба
Узо Адуба Uzo Aduba
Related video
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Приложение киноафиши