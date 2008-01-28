В 1 сезоне 2 серии сериала «Пациенты» опытный военный пилот Алекс проверяет компетенцию доктора своими вопросами. Мужчина рассказывает о событиях, которые повлияли на его решение начать терапию. Случай в Ираке привел к гибели беззащитных детей.
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