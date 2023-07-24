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Киноафиша Новости «Больше дерзости и Харлайви»: вышел трейлер четвертого сезона «Харли Квинн»

«Больше дерзости и Харлайви»: вышел трейлер четвертого сезона «Харли Квинн»

24 июля 2023 14:40
«Больше дерзости и Харлайви»: вышел трейлер четвертого сезона «Харли Квинн»

Продолжение сериала о приключениях бывшей помощницы Джокера и ее команды выйдет на экраны в этот четверг.

Стриминговый сервис Max представил трейлер четвертого сезона анимационного сериала «Харли Квинн». Премьера ролика состоялась на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

По сюжету, жизни Харли и Айви продолжают развиваться своим чередом: первая работает с семьей Бэтмена, чтобы положить конец преступности Готэма, в то время как последняя присоединяется к Лексу Лютеру и его Легиону Смерти, чтобы сеять хаос на улицах города. Девушки четко разделяют чувства и работу, не давая разногласиям боссов встать на пути своей любви. Но затишье не длится долго. Харли становится все труднее совмещать новую работу с привычным для себя образом жизни, пока Айви быстро поднимается по служебной лестнице, подчиняя себе могущественных злодеев. Вскоре столкновение между парой оказывается неизбежным. Новый ролик начинается с того, что Харли ломает четвертую стену, рассказывая о том, что можно ожидать от новых серий:

Привет, моя любимая банда неудачников! Это я, Харли Квинн. И вы можете перестать пускать слюни, потому что четвертый сезон не за горами. Так что готовитесь увидеть больше секса, больше драмы, еще больше старого доброго Бейна и больше Харлайви! То есть реально больше, потому что вы, чудаки, помешены на нас. Короче, люблю вас, пока!

Шоуреннером новой части проекта выступает Сара Питерс, наиболее известная по сериалам «Мастер на все руки» и «Аквафина: Нора из Куинса». Премьера четвертого сезона «Харли Квинн» состоится на Max в этот четверг, 27 июля.

Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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