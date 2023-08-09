Меню
Новости о сериале «Харли Квинн»

Новости о сериале «Харли Квинн» Вся информация о сериале
На «Кинопоиске» стартовал четвертый сезон мультсериала «Харли Квинн»
На «Кинопоиске» стартовал четвертый сезон мультсериала «Харли Квинн» Для просмотра стали доступны сразу четыре новые серии.
9 августа 2023 13:06
«Больше дерзости и Харлайви»: вышел трейлер четвертого сезона «Харли Квинн»
«Больше дерзости и Харлайви»: вышел трейлер четвертого сезона «Харли Квинн» Продолжение сериала о приключениях бывшей помощницы Джокера и ее команды выйдет на экраны в этот четверг.
24 июля 2023 14:40
Ко Дню святого Валентина HBO Max готовит спецвыпуск мультсериала «Харли Квинн»
Ко Дню святого Валентина HBO Max готовит спецвыпуск мультсериала «Харли Квинн» Параллельно в разработке находится еще одно ответвление сериала.
10 октября 2022 13:55
Мультсериал «Харли Квинн» продлен на четвертый сезон
Мультсериал «Харли Квинн» продлен на четвертый сезон В творческой команде шоу HBO Max произошла важная кадровая перестановка.
1 сентября 2022 09:34
7 самых токсичных романтических отношений в супергеройских фильмах
7 самых токсичных романтических отношений в супергеройских фильмах Супергеройские франшизы продолжают оставаться одним из самых популярных жанров современного кинематографа. Практически у каждого фаната фильмов по комиксам уже имеются свои любимые пары, будь то Наташа Романофф и Брюс Беннер или Брюс Уэйн и Селина Кайл. При этом, увы, далеко не все взаимодействия персонажей на экране можно назвать достойным примером для подражания. В то время как одни герои строят по-настоящему здоровые отношения друг с другом, другие упорно уходят в токсичность. 
22 июня 2022 17:00
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны»
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны» Третий сезон сериала «Пацаны» в самом разгаре, и Киноафиша предлагает вспомнить другие дерзкие шоу, смотрящие на супергероев с необычной точки зрения.
14 июня 2022 13:38
Видео: Харли Квинн анонсирует третий сезон своего анимационного шоу
Видео: Харли Квинн анонсирует третий сезон своего анимационного шоу Работа над ним идет полным ходом, а релиз состоится в следующем году.
18 октября 2021 13:45
Не «Нетфликсом» единым: 4 отличных сериала HBO Max, достойные вашего внимания
Не «Нетфликсом» единым: 4 отличных сериала HBO Max, достойные вашего внимания Интернет-сервис HBO Max был запущен не так давно – в мае 2020 года. Он собрал множество популярных сериалов и фильмов производства Warner, а также успел снять собственные «ориджиналы», некоторые из которых ничуть не уступают такому гиганту, как Netflix.
1 апреля 2021 13:03
