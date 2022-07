1 HONK HONK Jefferson Friedman 0:43

2 We Need Goons Jefferson Friedman 2:05

3 WayneBox, Play Party Mix Jefferson Friedman, Christopher French / Christopher French 2:04

4 Never Not Stealing Jewels Jefferson Friedman 2:30

5 Everyone into the Ice Vagina Jefferson Friedman 1:08

6 My Sacrifice Jefferson Friedman 2:24

7 Tranquilo, Baby, Tranquilo Jefferson Friedman, Matt Novack / Matt Novack 2:05

8 Lower Lumbar Support Jefferson Friedman 1:24

9 Emotional Pit Jefferson Friedman 1:34

10 I Definitely Make Love to Bats Jefferson Friedman, Matt Novack / Matt Novack 5:28

11 Escape to Apokolips Jefferson Friedman, Matt Novack / Matt Novack 1:37

12 Apollonian Airlines Jefferson Friedman 2:13

13 Welcome to Themyscira Jefferson Friedman, Christopher French / Christopher French 2:32

14 The Legend of Nanaue the Shark Man Jefferson Friedman, Matt Novack / Matt Novack 2:54

15 Hedonikka Jefferson Friedman, Christopher French / Christopher French 2:24

16 Cobb Squad! Jefferson Friedman 1:37

17 I Regret Lots of Things! (The Life and Death of Sy Borgman) Jefferson Friedman, Matt Novack, Christopher French / Christopher French 3:39

18 Get Off Me, You Angry Dolphin! Jefferson Friedman 3:48

19 CableACE Award Winning Stuff Jefferson Friedman, Christopher French / Christopher French 1:53

20 The Taking of Gotham Jefferson Friedman 3:38

21 Did I Just Hear the Wind Say Kite Man Jefferson Friedman 2:35

22 Only Love Sets Us Free Jefferson Friedman 1:52

23 Cielo e Mar (feat. Jonah Platt) Jefferson Friedman / Amilcare Poncielli 5:09