Харли Квинн 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Харли Квинн
Киноафиша Сериалы Харли Квинн Сезоны Сезон 4
Harley Quinn 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 27 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Харли Квинн»

В 4 сезоне сериала «Харли Квинн» продолжаются безумные приключения бывшей девушки Джокера, суперзлодейки Харлин Фрэнсис Квинзель. Разгромив Готэм, встретившись со своим прежним возлюбленным в яростной схватке и начав встречаться с Ядовитым Плющом, девушка не останавливается на достигнутом. Постепенно Харли осознает, что разрушения ради разрушений – это вовсе не то, что необходимо злодеям для счастья. Теперь ей нужна не месть, а примирение. Она мечтает создать место, где все ее друзья и любимые смогут спокойно жить бок о бок. Конечно, мириться ради этого с властью Бэтмена она не собирается.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 20 голосов
8.4 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Харли Квинн»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Самые горячие красотки Готэма Gotham's Hottest Hotties
Сезон 4 Серия 1
27 июля 2023
С.У.К.А B.I.T.C.H
Сезон 4 Серия 2
27 июля 2023
Только значки Icons Only
Сезон 4 Серия 3
27 июля 2023
Бизнес-конференция без хламидиоза Business Conference Without Chlamydia
Сезон 4 Серия 4
3 августа 2023
Получаю ледяной член, не жди Getting Ice Dick, Don't Wait Up
Сезон 4 Серия 5
10 августа 2023
Метаморфоза Metamorphosis
Сезон 4 Серия 6
17 августа 2023
Самая влиятельная кинофраншиза Most Culturally Impactful Film Franchise
Сезон 4 Серия 7
24 августа 2023
II Буффон II Buffone
Сезон 4 Серия 8
31 августа 2023
Инцидент с клонированием картофеля Potato Based Cloning Incident
Сезон 4 Серия 9
7 сентября 2023
Квартал убийц Killer's Block
Сезон 4 Серия 10
14 сентября 2023
