Во 2 сезоне 7 серии сериала «Бог меня зафрендил», не понимая, почему Самир не использует свой лотерейный билет с выигрышем, который ему вернул аккаунт Бога, Майлз решает проблему. Али вступает в церковь, лояльную к ЛГБТ сообществам.