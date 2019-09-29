Во 2 сезоне 10 серии сериала «Бог меня зафрендил» отношения между Карой и Майлзом разлаживаются из-за последнего задания от аккаунта Бога, и Майлз принимает решение выполнить последнее задание и уйти от Бога.
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