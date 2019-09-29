Во 2 сезоне 17 серии сериала «Бог меня зафрендил» со странички Бога Майлзу советуют трех работников старого кинотеатра, в который в детстве они ходили с Али. Театр закрывается, и ребятам нужно попробовать не допустить этого.
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