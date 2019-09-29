Во 2 сезоне 2 серии сериала «Бог меня зафрендил» подруга Майлза Джой нуждается в помощи с ее другом — молодым коучем по саморазвитию Тедди. Кара по совету учетной записи Бога едет в Париж, а Али говорит Артуру, что она уехала на собрание ЛГБТ.
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