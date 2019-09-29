Во 2 сезоне 15 серии сериала «Бог меня зафрендил» агенту Бога Майлзу нужно убедить женщину, болеющую раком, что жизнь состоит не только из постоянного выполнения обязанностей. Майлз, Ракеш и Кара в поисках зацепок об аккаунте играют в покер.
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