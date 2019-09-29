Во 2 сезоне 14 серии сериала «Бог меня зафрендил» со странички Бога Майлзу приходит новый друг… он сам. Но Ракеш узнает, что предложенная страничка — это фейковый аккаунт. Вместе с хакером они ищут того, кто создал поддельный аккаунта Майлза.
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