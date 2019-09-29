Во 2 сезоне 16 серии сериала «Бог меня зафрендил» известная личность критикует передачу Майлза, но аккаунт Бога посылает ему в друзья для помощи именно этого человека. Али осторожничает в отношениях, ведь сейчас все ее мысли о болезни.
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