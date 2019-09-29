Во 2 сезоне 4 серии сериала «Бог меня зафрендил» страничка Бога рекомендует Джой человека, который всколыхнет в ней тяжелые воспоминания. Ребята помогают ей справиться с этим. У Артура появляется интересное предложение.
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