Во 2 сезоне 11 серии сериала «Бог меня зафрендил» новые догадки о том, кто стоит за страничкой Бога, возникают у Майлза, когда он слышит от Джоя, что все друзья, которым он помогал — клиенты одной страховой компании.
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