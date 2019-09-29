Во 2 сезоне 18 серии сериала «Бог меня зафрендил» Али ждет, что ее отберут на экспериментальное лечение от рака. Бог советует Майлзу администратора, которая работает в больнице Али. Майлз боится навредить.
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