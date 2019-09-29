Во 2 сезоне 19 серии сериала «Бог меня зафрендил» ребята ищут киллера, который охотится за новым другом Майлза — парнем, уклоняющимся от суда. Ракеш планирует взломать правительственный компьютер, чтобы вычислить, кто стоит за страничкой Бога.
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