Во 2 сезоне 12 серии сериала «Бог меня зафрендил» перед свадьбой Триш и Артура Бог присылает Майлзу в друзья дочь Триш. Также на свадьбе Майлз может получить новые зацепки к разгадке аккаунта Бога. Али узнает новости.
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