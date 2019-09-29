Во 2 сезоне 12 серии сериала «Бог меня зафрендил» перед свадьбой Триш и Артура Бог присылает Майлзу в друзья дочь Триш. Также на свадьбе Майлз может получить новые зацепки к разгадке аккаунта Бога. Али узнает новости.