Во 2 сезоне 20 серии сериала «Бог меня зафрендил» друг Майлза на сей раз — парень, который его ненавидит, ведь когда-то по заданию Бога тот помог его девушке Роуз найти свою старую любовь. Майлз осознает, что до сих пор любит Кару.
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