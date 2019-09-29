Во 2 сезоне 20 серии сериала «Бог меня зафрендил» друг Майлза на сей раз — парень, который его ненавидит, ведь когда-то по заданию Бога тот помог его девушке Роуз найти свою старую любовь. Майлз осознает, что до сих пор любит Кару.