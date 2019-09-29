Во 2 сезоне 5 серии сериала «Бог меня зафрендил» Артур и Майлз вынуждены действовать сообща, со странички Бога приходит новое задание. Родителям Джаи нравится Ракеш, и они способствуют развитию их отношений.
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