Во 2 сезоне 9 серии сериала «Бог меня зафрендил» со странички Бога приходит рекомендация подружиться с отчимом Кары, который замешан в незаконной торговле. Кара не хочет, чтобы Майлз помогал Богу в этом деле, и Майлзу придется делать сложный выбор.
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