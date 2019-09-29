Во 2 сезоне 9 серии сериала «Бог меня зафрендил» со странички Бога приходит рекомендация подружиться с отчимом Кары, который замешан в незаконной торговле. Кара не хочет, чтобы Майлз помогал Богу в этом деле, и Майлзу придется делать сложный выбор.