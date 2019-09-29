Во 2 сезоне 3 серии сериала «Бог меня зафрендил» в Париж, где находится Кара, приезжает и Майлз, и они вместе разгадывают новое задание от Бога. А в это время Джой вместе с Ракешем помогают работнице парковки Саре.
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