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Киноафиша Сериалы Физрук Актеры и роли

Актеры сериала «Физрук»

Актеры сериала «Физрук» Вся информация о сериале
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
"Фома" – Олег Евгеньевич Фомин Борис Клюев
Борис Клюев
Чернышов, капитан полиции, отец Татьяны Даниил Вахрушев
Даниил Вахрушев
"Усач" – Валентин Вялых Полина Райкина
Полина Райкина
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Татьяна Александровна Чернышова Александр Гордон
Александр Гордон
"Мамай" – Виктор Николаевич Мамаев Владимир Сычев
Владимир Сычев
"Псих" – Алексей Алексеевич Верещагин
Оксана Сидоренко
Полина, стриптизерша-психолог
Полина Гренц
Саша Мамаева
Андрей Крыжний
Андрей Крыжний
"Банан"
Артур Сопельник
"Борзый" – Антон Борисов
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