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Александр Якин
Александр Якин
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Александр Якин
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Дата рождения
8 июня 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Чехов, СССР (Россия)
Рост
165 см
Биография Александра Якина
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Фильмография Александра Якина
Кот Гром и заколдованный дом
анимация, семейный
2014, США / Бельгия
7.0
Парниковый эффект
мелодрама, драма
2005, Россия
6.0
Ковчег
комедия
2002, Россия
4.0
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31 октября 2018 00:05
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