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Киноафиша Сериалы Физрук Сезоны
Физрук (2014 - 2017), список сезонов Физрук 16+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Эпизод длится 25 минут
Телеканал ТНТ
Список сезонов сериала «Физрук»
Физрук - Сезон 1 Сезон 1
2014, 20 эпизодов
 
Физрук - Сезон 2 Сезон 2
2014, 20 эпизодов
 
Физрук - Сезон 3 Сезон 3
2016, 21 эпизод
 
Физрук - Сезон 4 Сезон 4
2017, 16 эпизодов
 
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