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Константин Майер
Константин Майер
О персоне
Константин Майер
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Дата рождения
31 августа 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Темиртау, СССР (Казахстан)
Биография Константина Майера
Родился 31 августа 1985 года. Темиртау, СССР (Казахстан).
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