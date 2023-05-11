Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Бойтесь ходячих мертвецов 2015 - 2023 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала Бойтесь ходячих мертвецов
Киноафиша Сериалы Бойтесь ходячих мертвецов Сезоны Сезон 8

Fear the Walking Dead 16+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 11 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 8-й сезон сериала «Бойтесь ходячих мертвецов»

В 8 сезоне сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» действие разворачивается спустя пару лет после предшествующих событий. Ничто не сможет остановить зомби от следующего нашествия, а людей — от нового противостояния с ними. Герои отчаянно стремятся спасти свои жизни в новых реалиях, где больше нет места страху и сомнениям. В новом сезоне вновь появится Мэдиссон Кларк, консультант, погибшая некоторое время назад. Тем не менее она сыграет важную роль в разворачивающихся событиях. Сразу после взрыва главные герои попали в тяжелую ситуацию, и лишь Виктор, бросивший их, обустроил базу в башне и пребывает в сравнительно комфортных условиях.

Рейтинг сериала

6.5
Оцените 16 голосов
6.8 IMDb
Список серий 8-го сезона сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Помни, что у тебя отняли Remember What They Took From You
Сезон 8 Серия 1
11 мая 2023
Голубая сойка Blue Jay
Сезон 8 Серия 2
18 мая 2023
Одесса Odessa
Сезон 8 Серия 3
25 мая 2023
Округ Кинг King County
Сезон 8 Серия 4
1 июня 2023
Больше времени, чем ты думаешь More Time Than You Know
Сезон 8 Серия 5
8 июня 2023
Я вижу только красное All I See Is Red
Сезон 8 Серия 6
15 июня 2023
Антон Anton
Сезон 8 Серия 7
22 октября 2023
Железный тигр Iron Tiger
Сезон 8 Серия 8
29 октября 2023
Убежище Sanctuary
Сезон 8 Серия 9
5 ноября 2023
Сохраняя жизнь Keeping Her Alive
Сезон 8 Серия 10
12 ноября 2023
Биться как ты Fighting Like You
Сезон 8 Серия 11
19 ноября 2023
Дорога вперед The Road Ahead
Сезон 8 Серия 12
19 ноября 2023
График выхода всех сериалов
5 тру-крайм сериалов, которые не стоит смотреть в темноте: после них спокойно заснуть не получится
Никакая она не Антонина! Всю жизнь ошибались: как на самом деле звали Тосю Кислицыну из фильма «Девчата»
Вы до сих пор фанат Крэнстона после роли Хайзенберга в сериале «Во все тяжкие»? Актер сыграл в еще одной крутой драме, которую вы могли пропустить
«Ожидаешь крутой игры – и получаешь»: этот сериал с Меньшиковым многие пропустили, а зря – микс «Берегись автомобиля» и «Слова пацана»
«Принесла больше удовлетворения, чем все эти "Холмсы"»: этот фильм Масленников считает лучшим в карьере – не «Шерлок», но с его звездами
Пуговки нет, но вы держитесь: почему в фильме «Папины дочки» забыли про самую младшую — не пришла на свадьбу сестры
«Я лучше навсегда останусь глупцом»: только фанаты «Наруто» отличат мудрость шиноби от цитат философа – время проверить себя (тест)
«Великолепный век» донести не сумел: именно этот герой был самым несчастным в Топкапы – зря жалели Михримах или Джихангира
«Операцию "Ы"» большинство видело не раз: но знаете ли вы, откуда взялось название – и почему она не «У» или «А»?
Успех показал не только «Из многих»: вот еще один сериал от создателя «Во все тяжкие» – он про криминальный Нью-Йорк, а рейтинг 8.1
Второй сезон «Метода» закончился хэппи-эндом — или нет? Если верить этой теории, третьего сезона быть не должно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше