В 8 сезоне сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» действие разворачивается спустя пару лет после предшествующих событий. Ничто не сможет остановить зомби от следующего нашествия, а людей — от нового противостояния с ними. Герои отчаянно стремятся спасти свои жизни в новых реалиях, где больше нет места страху и сомнениям. В новом сезоне вновь появится Мэдиссон Кларк, консультант, погибшая некоторое время назад. Тем не менее она сыграет важную роль в разворачивающихся событиях. Сразу после взрыва главные герои попали в тяжелую ситуацию, и лишь Виктор, бросивший их, обустроил базу в башне и пребывает в сравнительно комфортных условиях.