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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Дэйв Эриксон
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8 грядущих сериалов по мотивам книг Стивена Кинга
4 июня на Apple TV+ вышло шоу «История Лизи», к которому Кинг лично написал сценарий. Пока зрители оценивают новинку, мы рассказываем о том, какие еще романы и рассказы короля ужасов сейчас находятся в адаптации для малых экранов.
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8 июня 2021 14:10
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